بي تك توزع شنط مدرسية في محافظات الدلتا

انتهت اليوم بي تك – الشركة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، بالتعاون مع بنك الكساء المصري من توزيع شنط مدرسية جديدة لطلاب المدارس الأكثر احتياجًا في قرى ومراكز محافظات الدلتا وذلك في إطار حرص بي تك على دعم التعليم في مصر وتعزيز الدور التنموي الذي تلعبه الشركة في مساعدة الأسر المصرية من خلال المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأطفالهم.

وقام فريق عمل بي تك بمفاجئة طلاب المدارس في مركز دكرنس بمحافظة القليوبية ومركز ومدينه اشمون بمحافظة المنوفية ومركز ومدينه كفر الدوار بمحافظة البحيرة خلال أولى أيام العام الدراسي بشنط مدرسية جديدة داخل الفصول، لإضفاء أجواء مميزة على أولى أيام العام الجديد، وتأتى هذه الخطوة في إطار جهود بي تك الدائمة على تأكيد التزامها بالمسؤولية المجتمعية والنهوض بالمجتمع في شتي المجالات، وعلى رأسها التعليم.

قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك: "تؤمن شركة بي تك أن التعليم هو أساس بناء مستقبل أفضل لأبنائنا وهو الهدف الراسخ بإستراتيجية الشركة والذي نعمل جاهدين على الاستثمار فيه، فلدى الشركة رؤية واضحة تهدف إلى تنمية وتحسين جودة حياة الأفراد على الأصعدة المختلفة.

أضاف: “متحمسون في بي تك لاستكمال سلسلة التعاون المثمر مع مؤسسة بنك الكساء المصري، والذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة في مجال دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك لما سيوفره من مساعدة لتوفير حياة كريمة لطلاب مدارس قرى ومراكز محافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة”.

