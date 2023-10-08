عاجل.. مصرع إسرائيليين ومصري في حادث إطلاق نار بالإسكندرية

لقى إسرائيليان مصرعهما ومصري وأصيب اثنين آخرين بجروح إثر قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية.

تبين قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

كشف مصدر أمني، أن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

وقال المصدر إن 2 من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر، وتم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.