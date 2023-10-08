161 مليون شخص بالعالم مصابون بمشكلات في البصر (فيديو)

اليوم العالمي للبصر هو مناسبة سنوية يجري الاحتفال بها في جميع أنحاء العالم في الخميس الثاني من شهر أكتوبر. تهدف هذه المناسبة إلى زيادة الوعي حول قضايا الصحة البصرية وأهمية العناية بالعيون، تنظمها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المعنية بالصحة البصرية.

وكشف الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، إنه يوجد 161 مليون شخص بالعالم مصابون إما بطول نظر أو قصر نظر أو الاستجماتيزم، والغاليبة يصابون أثناء الدراسة، وهذا من أهم أسباب عدم التحصيل الدراسي بصورة جيدة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، أنه يوجد 600 مليون شخص حول العالم لا يستطيعون الرؤية من مسافة بعيدة، منهم 43 مليون شخص نظرهم أقل من 6 على 60، وذلك يدخل في إطار العمى، بينما منهم 300 مليون يعانون من ضعف شديد في متوسط الإبصار، و260 مليون أخريين لديهم ضعف بسيط في الأبصار.

وأكد أن الحول لدى الطفل من 3 شهور فيما فوق دليل وتعبير على عدم قدرة الطفل على الرؤية في أحيان كثيرة، وهذه المشكلة يتم حلها من خلال نظارة طبية بسيطة، وقد يرجع هذا لعوامل جينية أو وراثية من الأب أو الأم الذين يعانون من طول نظر شديد أو قصر نظر شديد.

نصائح لحماية النظر

قم بإجراء فحص دوري للعيون: يُنصح بإجراء فحص دوري للعيون مع طبيب العيون للكشف المبكر عن أي مشاكل بصرية ومعالجتها في وقت مبكر. يوصى بأن يكون الفحص الروتيني كل عام أو حسب توصيات الطبيب.

احمِ العينين من الشمس: استخدم نظارات شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية (UV) عند التعرض لأشعة الشمس القوية. فالتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يزيد من خطر تطور بعض الأمراض البصرية مثل المياه البيضاء (الساد).

احرص على التوازن الغذائي السليم: تأكد من تناول تغذية متوازنة تشمل الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وC وE، والأوميغا-3 الدهنية التي تعزز صحة العيون وتقلل من خطر بعض الأمراض البصرية.

قم بممارسة التمارين البصرية: هناك تمارين بسيطة يمكن أن تساهم في تقوية العضلات البصرية وتحسين التركيز البصري. مثل التركيز على جسم بعيد ثم جسم قريب بشكل متتالي، وتحريك العيون باتجاهات مختلفة.

احرص على الراحة والاستراحة: اعطِ عينيك راحة منتظمة من التحديات البصرية المكثفة مثل العمل على الحاسوب لفترات طويلة أو التركيز الشديد على شاشات الهواتف الذكية. خذ استراحات قصيرة من العمل القريب وقم بتمارين الاسترخاء للعينين مثل الغمض والتركيز على أشياء بعيدة.

تجنب التدخين: يعتبر التدخين عاملًا مسببًا للعديد من الأمراض البصرية مثل الزرق (الجلوكوما) وتدهور الشبكية. ينصح بتجنب التدخين والابتعاد عن البيئات المليئة بالدخان.