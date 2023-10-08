وزارة الرياضة تستقبل وفود 13 دولة للمشاركة ببرنامج "سفينة النيل للشباب العربى"

استقبلت وزارة الشباب والرياضة المصرية وفود 13 دولة للمشاركة فى برنامج " سفينة النيل للشباب العربى " فى نسختها الرابعة ، بمشاركة 120 من الشباب من دول ( الأردن ، جيبوتى ، لبنان ، اليمن ، السعودية ، الصومال ، الإمارات ، فلسطين ، عمان ، الجزائر ، تونس ، ليبيا ، مصر ) ، وذلك فى إطار عام الشباب العربي الذي أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .

ينفذ البرنامج برعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، حيث تمت الموافقة ودعم المشروع من خلال جامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم (١٠٥٨) في دورته العادية رقم (٤٦) الذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، وبالتعاون مع الإتحاد العربى للتطوع .

وتضمنت فعاليات الإستقبال حفل ترحيبى للمشاركين ، بالإضافة إلى إجتماع تنسيقى لرؤساء الوفود المشاركة مع الأستاذ علاء الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، لوضع وتحديد النقاط الأساسية ، وإستعراض برنامج السفينة ، والموضوعات التى ستناقش فى ورش العمل المختلفة ( الأمن الغذائى ومستقبل الشعوب ، والتطوع الإبتكارى ) ، بالإضافة إلى زيارة أهم المعالم الأثرية فى صعيد مصر .

يهدف برنامج السفينة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التطوع الإبتكاري والأمن الغذائي بين الشباب العربي ، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والعربي ، وتوحيد الآراء حول القضايا العربية المشتركة ، بالإضافة إلى وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين شباب مصر وشباب جميع الدول العربية ، وإستعراض للفرص الشبابية المطروحة ، علاوة على التنشيط الذهنى والتفاعلى للمشاركين .

جدير بالذكر إنطلاق فعاليات السفينة بحضور وزير الشباب والرياضة ، واستمرار فعالياتها خلال الفترة من ( 18-7) من أكتوبر الجارى 2023 .