مدير تعليم نجع حمادي يشهد طابور الصباح والسلام الوطني

شهد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد، طابور الصباح والإذاعة المدرسية، والاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، ومبادرة تسليم وتسلم رؤية ورسالة المدرسة، بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات، بقيادة علي محمود موسي مدير إدارة المدرسة، ومحمد محمود وكيل المدرسة، في حضور محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وخالد السيد رئيس قسم الجودة واللامركزية، وأحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية، وأمل صبري موجه التربية الاجتماعية.

و هنأ مدير عام الإدارة، إدارة المدرسة، وهيئة المعلمين والعاملين والتلاميذ والطلاب والطالبات، ببدء العام الدراسي، والاحتفال بالمناسبات الدينية، والقومية، ومبادرة تسليم رؤية ورسالة المدرسة من أكبر طالب لأصغر تلميذ في بادرة تحدث لأول مرة بالمدرسة، برعاية مدير المدرسة علي موسي، وتنفيذ محمد عواد معلم أول اللغة الفرنسية.

وشدد المدير العام، علي ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا، في واجهة المدرسة، و تجديدهما لتظهر المؤسسة بشكل حضاري، وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي التلاميذ والطلاب.

ونبه علي مراجعة تطبيق القرار الوزاري ٢٠٢ لسد العجز في هيئات التدريس، وتابع موقف تسليم الكتب الدراسية، واكتمال الأنصبة للمعلمين، كما راجع سجلات الأمن بالمدرسة، مشددا على ضرورة تواجد مسئول الأمن، وتحديد هوية الزائرين وتوقيعهم بالتوقيتات الفعلية و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ والطلاب.

وأكد علي ضرورة رصد الغياب اليومي، و متابعة الإشراف على الفناء، والأدوار، و نظافة دورات المياه، و التخلص الآمن من المخلفات و الرواكد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية بالمدارس للوقوف على مدى انضباطها والتعرف على المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية.