الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شرطة الاحتلال تعلن فقدان عدد من أفرادها وانقطاع الاتصال بهم

شرطة الاحتلال الإسرائيلي
شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أعلن مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، فقدان عدد من أفراد الشرطة وانقطاع الاتصال بهم، وفق ما ذكرته قناة “العربية” في نبأ عاجل.

وتعرضت إسرائيل، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، وقالت الخدمة الصحفية لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "إنها تعرضت إلى أكثر من ألفي صاروخ، وبالإضافة إلى ذلك، تسلل العشرات إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، ويقوم الجيش الإسرائيلي بتطهير المناطق المأهولة بالسكان". 

انطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وصرحت حماس أنها أسرت أكثر من 35 عسكريا ومستوطنا إسرائيليا.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

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