تنفيذ إزالة لـ 14حالة تعدي على أراضي زراعية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون او تقاعس مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 14حالة إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز القوصية والفتح وأبوتيج وحي شرق حيث تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية وذلك خلال حملات إزالات بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها موضحاً إنه تم إزالة 12حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بقرى كوم المنصورة والعقب والمراونة ومنطقة الغياطة بفزارة التابعة لمركز القوصية .

كما تم ازالة حوائط لدور مخالف بشارع نزية خليفة المتفرع من شارع الجمهورية ، وإزالة أعمدة مخالفة بعقار بشارع النزهة ، وإزالة أعمدة دور رابع علوي مخالف بشارع الهلالي أعلي شركة جوباص وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور السابع العلوي بشارع فوزية نجيب ومصادرة اعمال البناء ، وتكسير صبة خرسانية داخل منور للتوسع منه والاستفادة بمساحة وضمها علي شقة بعقار رقم 11 بشارع الظافر) التابعة لحي شرق فضلاً عن تنفيذ إزالة فورية بمنطقة الناصرية داخل حيز العمراني على مساحه 120 متر تقريبا مركز الفتح وفك أعمدة الدور العاشر أمام قرية النخيل بحري مدينة أبوتيج