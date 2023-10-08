انطلاق نهائيات مسابقة 50 متر وأطباق الحفرة في البطولة الافريقية بالعاصمة الادارية الجديدة

انطلقت اليوم الأحد، نهائيات مسابقة ٥٠ متر ٣ أوضاع رجال، ومسابقة ٥٠ متر ٣ أوضاع سيدات، ومسابقة ٢٥ متر مسدس سيدات ( رمي سريع )، ونهائي مسابقة أطباق الحفرة رجال/سيدات، وتبدأ مسابقة ٢٥ متر مسدس سريع رجال ( اليوم الأول ).

وغداً يُقام نهائي ٢٥ متر مسدس سريع رجال.

تقام البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة في الفترة من ١ وحتي ١٠ اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة افريقية وهم : "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحاد الافريقي والمصري للرماية عن سعادته بتأهيل ٦ لاعبين حجزوا مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.