الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل: تعرضنا لإطلاق نار من لبنان

إسرائيل و لبنان
إسرائيل و لبنان

 

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل تعرضت لإطلاق النار من لبنان، بعد يوم من هجوم مباغت هائل شنته حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة.

txt

لبنان يُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية ويُؤكد تضامنه

txt

روسيا: انتهاك إسرائيل لأجواء لبنان يُثير التوتر على الخط الأزرق الحدودي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي ستستهدف المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

 

وأضاف هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات وسيواصل حماية أمن سكان إسرائيل.

 

ومن ناحية أخرى، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية الانتقامية الهائلة على غزة.

مواد متعلقة

لبنان يُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية ويُؤكد تضامنه

الشركات البترولية المصرية تتوسع في الأردن وتدعم لبنان

لبنان يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

لبنان تفوز على ماليزيا..والسعودية تخسر أمام بوتان بالبطولة الدولية لسيدات كرة القدم

الجريدة الورقية