الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المُحتلة.

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان فلسطينيين، أحدهم مُصاب بالرصاص، في جنوب "نابلس" بشمال الضفة، فيما جرى اعتقال شابين من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة. 

 

 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين آخرين من محافظة "الخليل" الجنوبية، واثنين من قرية "المغير" في رام الله بوسط الضفة. 

 

 

وفي السياق، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرى في رام الله، وأغلقت الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهو المدخل الرئيسي للمسافرين إلى رام الله ومنها، ومنعت مرور سيارات المواطنين الفلسطينيين. 

 

 

وأفادت مصادر في محافظة بيت لحم بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل المحافظة، فيما جرى إغلاق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمُحافظة "جنين" الشمالية.

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