٣٨ عالما بجامعة طنطا في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل ٢٪؜ من علماء هذا العام

أعلنت جامعة طنطا عن ظهور ٣٨ عالما من كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والتجارة ضمن قائمة أفضل ٢٪؜ والتي اعلنتها جامعة ستانفورد للعام الحالي بزيادة ١٢ عالما عن العام الماضي.



ضمت القائمة الجديدة من كلية الطب الدكتور شريف عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات، والدكتور أحمد قابل الاستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية ، والدكتور محمد عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية.

ومن كلية الهندسة الدكتور عبد النبى قابيل قسم ميكانيكا قوى والدكتور عمار الشيخ قسم ميكانيكا انتاج، والدكتور ايهاب اللبودى بقسم الانشاءات، والدكتور مصطفى فهمى بقسم الانشاءات والدكتور صالح شلبى بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية والدكتور السيد العجوز بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور ضياء الدين عبد الستار بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد عبدالجيد بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور محمد القديم بقسم القوى الكهربية، والدكتورة أميرة عاشور بقسم الاتصالات، والدكتور محمد السيد الشيشتاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور مدحت الكيلاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتورة رؤيات اسماعيل بقسم الاتصالات، والدكتور محمود المرشدى بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد على بك رحمه الله بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية، والدكتور حمادة رزق بقسم الحاسبات والتحكم الآلي، والدكتور عبد القادر سعد بقسم هندسـة القوى الميكانيكية.



ومن كلية الصيدلة شملت القائمة الدكتور جمال محمد المغربي بقسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتور فتوح راشد منصور قسم الكيمياء التحليلية، والدكتورة ابتسام أحمد عيسى قسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة نجلاء فتحي خضر قسم الكيمياء الحيوية،

ومن كلية العلوم شملت القائمة الدكتور أحمد محمد عبدالعظيم السباعي الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء وكيل الكلية السابق، والدكتور محمد أحمد العيسوي الأستاذ بقسم النبات، والدكتور الرفاعي صبحي قناوي الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء وكيل الكلية الأسبق، والدكتور مصطفى محمد الشيخ الأستاذ المتفرغ بقسم النبات ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ المتفرغ ورئيس مجلس قسم علم الحيوان السابق، والدكتور سامح سمير علي الأستاذ المساعد بقسم النبات، والدكتور محمد محمد عياد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء.

والدكتور أسامه محمد حميده الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور طارق صالح عامر الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد جابر أبوالعزم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء ،والدكتور إيهاب مصطفى طوسون الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمد الحديدى الأستاذ بقسم الرياضيات ، والدكتور محمد بركات الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء .

ومن كلية التجارة الدكتور رياض عيد الاستاذ بقسم إدارة الأعمال.

وتضم هذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 ألف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus عن مجمل انتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية عن العام الحالي، وهذه القائمة تصدرها مؤسسة السيفير.