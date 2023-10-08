مروان حمدي يقود تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي

تنتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، عن تحقيق الانتصار خلال مواجهة اليوم أمام المارد الأحمر، خاصة وأنه لعب مباراتين، خسر في مباراة وفاز في أخري.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني.

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي، محمد مخلوف، عمرو الساعي ومحمد عبد السميع.

خط الهجوم: ياو أنور، مروان حمدي.

الفوز شعار مواجهة الأهلي والإسماعيلي

يرغب الأهلي والإسماعيلي في تحقيق بنتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، فيريد المارد الأحمر تحقيق الفوز، وذلك لمواصلة العروض المميزة في بطولة الدوري العام المصري.

بينما يبحث الإسماعيلي عن تحقيق الفوز على الأهلي، بعد الانتصار الذي حققه على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الأهلي والإسماعيلي.. الموعد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة المرتقبة بين الأهلي أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت 1، والتي حصلت على حقوق بث مباريات الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

يذكر أن المارد الأحمر لعب لقاء واحد أمام إنبي، ليحقق الفوز على الفريق البترولي بثلاثية نظيفة، بينما الإسماعيلي لعب مباراتين، حقق الفوز في واحدة أمام الاتحاد السكندري، بينما خسر المباراة الافتتاحية أمام زد بهدف نظيف.

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