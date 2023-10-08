الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي للبريد.. معًا من أجل بناء الثقة

اليوم العالمي للبريد
اليوم العالمي للبريد

يحتفي العالم في التاسع من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للبريد وذلك ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874م في العاصمة السويسرية برن، إذ تم الإعلان عنه في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في طوكيو باليابان في عام 1969م.

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البريد يصدر بطاقة تذكارية في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

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إطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافي في متحف البريد لهواة ومحترفي التصوير

ترويج المنتجات البريدية 

ومنذ ذلك الحين تشارك بلدان في جميع أنحاء العالم في الاحتفالات، وتستخدم العديد من الدول المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدي.

موضوع عام 2023

ويتضمن موضوع هذا العام"معًا من أجل بناء الثقة: لنتعاون من أجل مستقبل آمن ومترابط"، وذلك لمناشدة جميع الحكومات ومستثمريها البريديين للعمل معًا لدعم إنشاء ًإقليم بريدي رقمي وحيد على غرار الشبكة المادية التي أرسيت عبر قرون.

مظاهر الاحتفال في البلدان 

وفي العديد من البلدان، يتم تنظيم معارض لهواة جمع الطوابع وإصدار طوابع جديدة، وتضم أنشطة أخرى، مثل عرض ملصقات بمناسبة يوم البريد العالمي في مكاتب البريد والأماكن العامة، بهدف تعزيز الوعي بدور البريد وأهميته في حياة الناس. 

تنظيم المؤتمرات الدولية 

وفي بلدان أخرى تُنظم أيام مفتوحة في مكاتب ومراكز البريد والمتاحف البريدية، كما تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتصدر العديد من الإدارات البريدية هدايا تذكارية خاصة بهذه المناسبة.

كما تمثل مكاتب البريد ملتقى محوريًا للمجتمعات المحلية تحقق من خلالها تماسكها وترابطها واندماجها، وما يزيد عن خمسة ملايين موظف بريد يؤتمنون على أشكال عديدة من الأغراض الضرورية  منها الرسائل والهدايا والبضائع والأموال والأدوية.

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