الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يستهدف أي شيء يتحرك في غزة (فيديو)

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة

كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، تفاصيل الأوضاع في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير، قائلا إن الأهالي يعيشون أجواء حرب.

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لحظة تدمير مقاتلات الاحتلال لبرج العكلوك السكني في غزة (فيديو)

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مقتل قائد لواء ناحال الإسرائيلية على حدود غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قوات الاحتلال تستهدف كل مكان على مدار الساعة حتى على مدار الدقيقة.

وأوضح أن هناك استهدافات لمنازل وأبراج وسيارات وأي تجمع، متابعا: “أي شيء يتحرك داخل قطاع غزة يتم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي”.

طائرات الاحتلال تحاصر سماء غزة

وأكد أنه منذ أن بدأت الحرب أمس السبت، والأجواء في غزة ملبدة بالطائرات الحربية بكل أشكالها، ولا يخلو شارع من قطاع غزة من وجود شهيد أو مصاب، كما أن الاحتلال يرتكب المجازر بشتى أشكالها في غزة في هذه اللحظات.

وذكر أنه جرى استهداف برج كامل واستهداف عائلات، وانتشال عائلة بالكامل من تحت الأنقاض عددها نحو 16 أو 17 شهيدا من تحت الأنقاض وما زال انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، ومشاهد مؤلمة نتيجة الإجرام.

وأوضح أن هناك فرح كبير بين المواطنين على المستوى الشعبي بسبب ما حدث أمس والحالة البطولية والإنجاز البطولي الذي حققتها المقاومة، ودخول المناطق المحتلة، وأسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وأسر عدد كبير منهم، وكل ما حدث داخل القطاع مقابل ما حدث أمس.

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