تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة الأشغال الفنية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الفنية) في مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية النشاط الصيفي 2023م (القطاع الثالث).

مراكز متقدمة ..

وحقق مركز تنمية القدرات والمبدعين بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية.

و فاطمة ابراهيم موجة عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم، وتوجية التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم التعليمية وفاء فيصل موجة أول التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم، وفريق العمل المشرف على مركز تنمية القدرات والمبدعين، وقدمت رسالة شكر وتقدير لجميع الطلبة والطالبات المشاركين بإبدعاتهم في اعمال مركز تنمية القدرات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى المسابقة.















































