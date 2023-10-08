الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج "الفن الرقمي كأداة لتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية"

تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، البرنامج التدريبي "الفن الرقمي كأداة لتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية" .

يهدف البرنامج إلى تعليم الشباب والشابات عن القضايا الإجتماعية الهامة والتي من ضمنها المساواة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إستخدام الفنون الرقمية (digital art)، من خلال الجمع بين الفنون والتكنولوجيا لتعريف المشاركين والمشاركات على الرسم الرقمي في شكل قصص مصورة سردية.

هذا النشاط تم تطويره بالتعاون مع شركة كوكب الرسمين، يشرف على التنفيذ والمتابعة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.



