الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج "الفن الرقمي كأداة لتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، البرنامج التدريبي "الفن الرقمي كأداة لتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية" .

يهدف البرنامج إلى تعليم الشباب والشابات عن القضايا الإجتماعية الهامة والتي من ضمنها المساواة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إستخدام الفنون الرقمية (digital art)،  من خلال الجمع بين الفنون والتكنولوجيا لتعريف المشاركين والمشاركات على الرسم الرقمي في شكل قصص مصورة سردية.

هذا النشاط تم تطويره بالتعاون مع شركة كوكب الرسمين، يشرف على التنفيذ والمتابعة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.


 

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