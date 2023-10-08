البورصة تخسر 15.6 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية بسبب مخاوف تصاعد الأحداث العنف بالمنطقة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 15.6 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.337.7 تريليون جنيه

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوي 19492نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37% .

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.71%.