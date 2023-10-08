الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لحظة تدمير مقاتلات الاحتلال لبرج العكلوك السكني في غزة (فيديو)

تدمير برج فلسطيني
تدمير برج فلسطيني

استهدفت طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، برج العكلوك السكني بحي النصر شمال قطاع غزة وساوته بالأرض.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرته قناة "العربية"، لحظة تدمير طائرات الاحتلال لبرج العكلوك المكون من 11 طابقاً، ما أدى إلى تشريد سكانه.

عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس،  بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في وقت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء قصف القطاع.

وتعرضت إسرائيل، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، وقالت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي: "إن المتطرفين أطلقوا أكثر من ألفي صاروخ، وبالإضافة إلى ذلك، تسلل عشرات الإرهابيين إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، ويقوم الجيش الإسرائيلي بتطهير المناطق المأهولة بالسكان". 

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وصرحت حماس أنها أسرت أكثر من 35 عسكريًا ومستوطنًا إسرائيليًا.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

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