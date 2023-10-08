بثاني أسبوع مدارس .. تحذير عاجل من الأرصاد حرصًا على حياة الطلاب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال فصل الخريف تقلبات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، والتي بدأت من شمال البلاد، حيث تهطل الأمطار منذ أيام على فترات متقطعة.

فيما تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا، بينما ستشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل الحرارة، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تشهد شمال البلاد حتى شمال الصعيد، طقس لطيف ليلاً، وكذلك تشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس معتدل.

حالة الطقس

وأعلنت الأرصاد أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم الأحد إلى 31 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، و27 درجة بالمحافظات الساحلية، بينما تسجل درجات الحرارة خلال النهار 41 درجة مئوية.

كما حذرت الأرصاد من فرص لتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تصل إلى الصحراء الغربية وشمال الصعيد بشكل متقطع، فضلًا عن نشاط متقطع للرياح على مناطق جنوب الصعيد.

تحذير يخص المدارس

فيما حذرت الأرصاد الجوية، من تشكل الشبورة المائية على العديد من المناطق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومن المحتمل أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض مدن القناة ووسط سيناء.

وأوصى خبراء الأرصاد، سائقي السيارات، بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعة عند القيادة وتشغيل الكشافات، وكذلك استخدام كلاكس السيارة على فترات كتحذير، بل يجب التوقف عن القيادة عند انعدام الرؤية، علاوة على قيادة السيارة في مكان آمن بعيدًا عن الطريق.