وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري للطائرة بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية المنتخب الوطني للكرة الطائرة، رغم الخسارة من فنلندا في التصفيات العالمية لكرة الطائرة، والتأهل رسميًا إلي أوليمبياد باريس بعد التفوق علي تونس في التصنيف القاري.



وأشاد الوزير بأداء لاعبي المنتخب، مشيرًا أن الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

