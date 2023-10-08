لوفنهانزا الألمانية تعلق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تعليق كل رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى يوم الاثنين، وذلك في ضوء الهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل، وفق روسيا اليوم.

وقالت الشركة الألمانية في بيان "في ضوء الوضع الراهن في إسرائيل، ستلغي "لوفتهانزا" كل الرحلات من وإلى تل أبيب، بما في ذلك رحلات بعد غد الاثنين".

وأضافت "لوفتهانزا" أنها تراقب الوضع الأمني في إسرائيل باستمرار، وتجري اتصالات مكثفة مع السلطات هناك.

وأردفت بالقول "بالنسبة لنا تحظى سلامة عملائنا وأعضاء أطقمنا بالأولوية القصوى".

وكانت "لوفتهانزا" أعلنت في وقت سابق السبت تخفيض عدد رحلاتها إلى إسرائيل.

وفجر السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، رسميا أن هناك رهائن وأسرى لدى حماس، وأن هناك أيضا وفيات بين الجنود الإسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.