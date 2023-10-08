سمير عثمان يكشف إحصائية صادمة للتحكيم المصري

كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، عن إحصائية صامة للتحكيم المصري في الموسم الحالي بالدوري.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية، “ لعبنا 22 مباراة حتى الأن في الدوري المصري بخلاف مباريات السبت، وتم احتساب 15 ركلة جزاء منهم 5 ركلات عن طريق الفار،وهناك 9 ركلات جزاء لم يحتسبوا حتى بعد تدخل الفار”.

وعن طرد محمد عواد حارس الزمالك، أكد سمير عثمان أن الحكم محمد معروف أخطأ والكرة ليس بها أي خطأ على حارس الزمالك.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.