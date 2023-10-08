محمد صلاح: زيزو "فارق عن أي لاعب في مصر" لهذا السبب

تغنى محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، بأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، بعد المردود الفني الذي قدمه أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ببطولة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد فاز على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " شخصية زيزو هي السبب في تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى البنك الأهلي".

وتابع: "الفارق بين زيزو وأي لاعب آخر في مصر هو القرارات التي يتخذها في الملعب، وهي السبب في الهدف الذي أحرزه أمام البنك".

وأتم: "أي لاعب آخر مكان زيزو كان من الممكن أن يمرر الكرة أو يفكر في مراوغة المدافع بدلا من التسديد، ولكن زيزو اتخذ القرار الصحيح بتسديد الكرة".

الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي بثنائية

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.