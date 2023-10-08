المثلوثي يكشف سر تقبيل حذاء " شيكابالا"

في لفتة غريبة قام حمزة المثلوثي لاعب الزمالك بتقبيل حذاء شيكابالا بعد هدفه في شباك البنك الأهلي السبت بالدوري.

قال المثلوثي عبر فيسبوك: ماحدث كان عفويًا وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت ،اللقطة مش صح أعتذر.

وأظهرت الصورة التى نشرها الغندور قيام حمزة المثلوثي لاعب الزمالك بتقبيل حذاء شيكابالا بعد هدفه في البنك الأهلي وعلق عليها "شيكا العالمي".

نجح الزمالك بفضل هدف شيكابالا في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الزمالك 2-1، مساء السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.