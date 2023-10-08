كوريا الجنوبية تفوز بذهبية الألعاب الآسيوية

نجحت كوريا الجنوبية في تحول تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على اليابان في نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الآسيوية.

لتحصد كوريا ثالث ذهبية على التوالي ويحصل لاعبوها على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

سجل تشو يونج- ووك هدف الفوز في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

وكانت اليابان قد تقدمت في النتيجة في الدقيقة الثانية بهدف سجله كوتارو أوشينو وأدرك جيونج وو يونج التعادل في الدقيقة 27.

بهذا الفوز، يحصل عناصر التشكيلة، والبالغ عددهم 22 لاعبا، على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية بما يسمح لهم باستكمال مسيراتهم الرياضية ومن بينهم لي كانج-إن لاعب باريس سان جيرمان.

وفي وقت سابق اليوم، حصلت أوزبكستان على الميدالية البرونزية بفوزها 4-صفر على هونج كونج.