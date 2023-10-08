دور جديد.. إنقاذ الحارس "جيرو" البطولي يعيد ميلان للصدارة (فيديو)

دقائق عصيبة مرت على جماهير نادي ميلان، بعد ارتداء المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، قفاذ حراسة المرمى والدفاع عن عرين الروسونيري أمام جنوى في الدوري الإيطالي.

فصلًا مثيرًا شهدته المباراة بحلول الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعد طرد الحارس مايك ماينان، وضع الجهاز الفني للروسونيري في أزمة بعد استنفاذ كافة التبديلات المتاحة، ما اضطر إلى الاعتماد على أوليفيه جيرو في حراسة المرمى، لتمر الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة وكأنها دهرًا كاملًا خشية السقوط وفقدان صدارة الكالتشيو، ولكن جيرو المهاجم قدم دورًا بطوليًا بالتصدي لهجمات جنوى ولم يشعر أحد بقصور في حراسة المرمى بعد طرد ماينان.

وتجرع جنوى من نفس الكأس بعدما تعرض حارسه جوسيب مارتينز للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثالثة عشرة من الوقت بدل الضائع لكن ليس بنفس سيناريو ميلان، إذ شارك الحارس البديل نيكولا ليالي بدلا من المدافع كوني دي فينتر.

وكان ميلان قد خطف هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة عن طريق المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

واستعاد ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، مستغلا تعثر جاره إنتر ميلان بعد تعادله مع بولونيا.

ومن المتوقع أن يدافع ماركو سبورتيلو عن عرين ميلان أمام يوفنتوس في المواجهة المرتقبة على استاد سان سيرو، والمقررة يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري بعد فترة التوقف الدولي.