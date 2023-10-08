ميلان يتخطى عقبة جنوى ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزا صعبا على فريق جنوى بهدف نظيف مساء السبت، على ملعب "لويجي فيراريس"، فى الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش، هدف ميلان فى الدقيقة 87.

وتلقى مايك ماينان حارس ميلان البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع، ليدافع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو عن عرين ميلان في الدقائق المتبقية من عمر المباراة بسبب استهلاك ميلان كافة التبديلات المسموح بها خلال اللقاء.

وفي الجانب الآخر تعرض جوسيب مارتينيز، لاعب جنوي للطرد فى الدقيقة الرابعة عشرة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ميلان تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، مستغلا تعثر جاره إنتر ميلان، بعد تعادله مع بولونيا.