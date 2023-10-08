الاحتلال الإسرائيلي: حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أن حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ صوب إسرائيل واقتحمت أكثر من 20 بلدة في الجنوب منذ صباح اليوم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم السبت إنها تواصل القتال بالتعاون مع قوات حرس الحدود والجيش في عدة نقاط في جنوب إسرائيل.

وأضافت في بيان أن القوات نجحت في القبض على العديد ممن وصفتهم "بالمخربين" وأن قائد لواء الجنوب أمير كوهين أجرى تقييما ميدانيا للوضع وأمر بتعزيز وتوزيع قوات الشرطة وحرس الحدود في أوفكين وسديروت وبلدات غلاف غزة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أسر الحركة عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين، ومن بينهم ضباط كبار واحتجاز عناصرها لما يقرب من 50 رهينة بحي بيري قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، السبت، أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت إسرائيل مقتل 42 شخصا وإصابة 779 بينهم حالات حرجة في عمليات توغل مباغتة نفذتها حركة حماس، منذ فجر السبت، ضد إسرائيل، وفق ما أعلن مصدر طبي إسرائيلي، فيما أفاد إعلام إسرائيلي باستمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في عسقلان.

وقالت إسرائيل إنها تواجه "حربًا"، وهددت حركة حماس بأنها ستدفع "ثمنا غير مسبوق"، وردت بغارات جوية على القطاع. ويعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مايو.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس الفلسطينية، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أن مقاتليها أطلقوا أكثر من 5 آلاف صاروخ، معلنة بدء عملية أسمتها "طوفان الأقصى".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض معارك "برية" ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء "بالمظلات" بحرا وبرا.

وبثت حركة حماس مقطع فيديو ظهر فيها أسر مقاتليها لرجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.

وانطلقت الصواريخ في اتجاه إسرائيل من مواقع متعدّدة في أنحاء غزة عند الساعة 06:30 صباحاً (3:30 بتوقيت غرينتش).

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