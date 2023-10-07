العاهل الأردني يعدو إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف تصاعد أعمال العنف الأخيرة بين الفلسطينيين وإسرائيل في غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.

وتلقى العاهل الأردني، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسبل وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إنهاء جميع الممارسات التي تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.

وحذر العاهل الأردني- طبقا لبيان الديوان الملكي- من أن استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

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