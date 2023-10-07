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الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خبير تحكيمي: هناك حالة عناد بين حكام الساحة والفيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

أبدى محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي، عدم رضاه عن مستوى التحكيم في الموسم الجديد.

قال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المردود التحكيمي كان يجب أن يكون أفضل في ظل وجود خبير أجنبي يفترض أنه يعمل على تطوير التحكيم، مشيرًا إلى أنه غير مقتنع به لأنه لم يقدم شيئًا، ودائمًا ما يتحدث عن اللائحة وخلافه لكن لا يوجد شغل عملي.
وأكمل: "هناك حالة عناد بين حكام الساحة والفيديو، وهذا ما حدث في لقاء الزمالك والبنك الأهلي من محمد معروف، الذي يعتقد أن استدعاء حكم الفيديو له والتعديل على قراراته يؤثر على تقييمه لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وكشف أن لجنة حكام كاف كانت تراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي خاصة وأن معروف ومحمود عاشور حكم الفيديو ومحمود أبو الرجال المساعد، مرشحين للتواجد في مباريات أمم أفريقيا.

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