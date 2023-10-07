جهاد جريشة: عواد لا يستحق الطرد أمام البنك الأهلي وهناك أخطاء مؤثرة بأول 3 جولات

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي أن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لم يستحق الطرد ضد البنك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قال جهاد جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللي قرأ الصورة صح محمود عاشور حكم تقنية الفيديو مكانش في تلامس، طرد محمد عواد مكانش صحيح والحارس مكانش يستحق الطرد".

وأضاف: "حكام تقنية الفيديو بقالهم 3 جولات عينهم كويسة لكن قرارات حكم الساحة غلط".

واختتم: "في أخطاء مؤثرة في أول 3 جولات ولازم نتعلم من أخطائنا".

الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي بثنائية

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.