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الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو لابيد وغانتس لحكومة طوارئ

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على زعيم المعارضة يائير لابيد والوزير السابق بيني غانتس الانضمام إلى حكومة طوارئ موسعة، إبان عملية حماس في مستوطنات غلاف غزة.

 

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والتقى غانتس، السبت، بنتنياهو، وتلقى تحديثا بشأن الوضع الأمني. وتطرق الحديث إلى إمكانية تشكيل حكومة طوارئ. وبعد الاجتماع، دعا غانتس فصيل معسكر الدولة إلى الاجتماع.

وقال غانتس لنتنياهو إن الحكومة ستحظى بالدعم الكامل لأي إجراء أمني مسؤول وحازم.

بالإضافة إلى ذلك، ينظر غانتس بإيجابية إلى إمكانية الدخول في حكومة طوارئ طوال مدة الحرب، والتي ستركز حصريا على التحديات الأمنية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وكان رئيس المعارضة، عضو الكنيست الإسرائيلي يائير لابيد، قد صرح في وقت سابق بأنه "مستعد لحكومة طوارئ"، وذلك في أعقاب عملية حماس في مستوطنات غلاف غزة.

 

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