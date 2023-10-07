الأرصاد الجوية تحذر سائقي المركبات

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم السبت، سائقي المركبات خلال الساعات الصباحية المبكرة من من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وجاء في بيان الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بيان الأرصاد الجوية

وشهدت البلاد اليوم السبت انخفاضًا في فرص الأمطار بمعظم الأمطار وانحسارها فقط في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وانخفاض قيم الحرارة مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل.