مدرب المصري: انتظروا فريق أقوى بعد فترة التوقف

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي أن الفريق سيتطور وسيكون أفضل بعد فترة التوقف المقبلة.

قال محمد عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد فترة التوقف المصري سيكون أفضل وسيحدث انسجام بين جميع اللاعبين".

وأضاف: "باهر المحمدي لاعب كبير ومميز وسلاح مهم في الضربات الثابتة".

واختتم: "الفرق الكبرى بعد أي هزيمة تفكر دائما في الغد وهذا ما فعلناه بعد الهزيمة أمام الأهلي".

المصري يفوز على الداخلية بثلاثية

وحقق فريق المصري فوزًا عريضًا اليوم على الداخلية بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.