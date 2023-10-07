بذور اليقطين تساعد على خفض الكولسترول الضار

الكولسترول السيئ، هذا النوع يسد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، HDLهو الكوليسترول الجيد، فهو يساعد على التخلص من الكولسترول السيئ عن طريق إيصاله إلى الكبد لذلك، تريد HDLعاليًا وLDL منخفضًا.

كشفت الدكتورة كاثرين باسفورد من أسدا عن أكثر المنتجات فعالية لخفض مستويات الكوليسترول، هو اليقطين.

وفقا للدكتورة كاثرين باسفورد، وتحتوي بذور اليقطين على مركب يسمى فيتوستيرول، وهو فعال جدا في خفض الكولسترول الضار، ويعمل الفيتوستيرول على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق منع امتصاص الكوليسترول السيئ من الطعام.

جنبا إلى جنب مع بذور اليقطين، يجب عليك إضافة التوت إلى نظامك الغذائي، أنها تحتوي على مادة كيميائية تعرف باسم البوليفينول.

ووفقا للدكتورة باسفورد، فإنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتحسين مقاومة الأنسولين والالتهابات الجهازية، وخفض ضغط الدم.

وإذا لم تكن من محبي التوت، يمكنك أيضًا الحصول على مادة البوليفينول من الشاي والكاكاو والفواكه، وكذلك الخضروات.

ثلاثة أطعمة أخرى يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي:

شاي

كاكاو

خضروات

ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية لخفض مستويات الكولسترول، و30 دقيقة فقط من التمارين المعتدلة إلى المكثفة أسبوعيًا يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول لديك، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتحسن لياقتك البدنية.