الديهي يشيد بعملية طوفان الأقصى: مشهد لم يحدث منذ 6 أكتوبر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عملية "طوفان الأقصى" الخاصة بالمقاومة الفلسطينية، كانت داخل إسرائيل، وكانت على درجة عالية من التخطيط، حيث استطاعت المقاومة ضرب أهداف غير مسبوقة، معقبًا: "هناك فيديو للمقاومة وهي تضرب دبابة إسرائيلية، وإخراج الجنود من إحدى الدبابات، ده شغل عالي أووي".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الجندي الإسرائيلي ضحية السياسيين الإسرائيليين، والقرارات العنترية والعنصري لدولة الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: "دولة الاحتلال اعتقدت بأن فلسطين ماتت، وبأن الفلسطينيين لن تقوم لهم قائمة".

وأضاف أن كافة عمليات المقاومة كانت تجرى داخل الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المقاومة قامت بالدخول إلى إحدى القواعد العسكرية في اسرائيل وسيطرت على بعض الدبابات الإسرائيلية، وقاموا بأسر عدد كبير، معقبًا: "هناك رعب في أعين الجنود الإسرائيليين، هذا المشهد لم أراه منذ حرب 6 أكتوبر".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني مكبوت، ولديه كم من مرارة الذل والظلم والحصار والغرور والتكبر والتجبر، وهذه المرارة ظهرت في أعمال المقاومة اليوم، مستطردًا: "إسرائيل دولة احتلال، وما تفعله فلسطين عبارة عن أعمال مقاومة، إسرائيل اليوم تحصد ما زرعه نتنياهو".