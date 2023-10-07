عاجل
الأرصاد الجوية تحذر سائقي المركبات رشقة جديدة تستبدل نجوم سماء إسرائيل بالصواريخ.. شاهد صواريخ غزة تُثير الذعر بين الإسرائيليين في مطار بن غوريون (فيديو) قوات الاحتلال تشتبك مع نفسها.. خطأ فني بين قوتين في عسقلان إسرائيل تقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة
الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو: مصطفى شلبي يستحق التواجد في المنتخب

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن  مصطفى شلبي يستحق التواجد في المنتخب.
وقال أوسوريو إن مصطفى شلبي يلعب بشكل جيد ويستحق التواجد في المنتخب الوطني ، في حين أن سيد عبد الله "نيمار" عليه العمل بشكل أكبر وهو يفعل ذلك". 
وأضاف “ سيد نيمار في مباراة النصر لم يقم بالضغط على اللاعب بشكل جيد واستقبلنا هدفا، وهذا لا أنساه ”.
وحقق  فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز،  ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.
 

الجريدة الورقية