أوسوريو: مصطفى شلبي يستحق التواجد في المنتخب

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مصطفى شلبي يستحق التواجد في المنتخب.

وقال أوسوريو إن مصطفى شلبي يلعب بشكل جيد ويستحق التواجد في المنتخب الوطني ، في حين أن سيد عبد الله "نيمار" عليه العمل بشكل أكبر وهو يفعل ذلك".

وأضاف “ سيد نيمار في مباراة النصر لم يقم بالضغط على اللاعب بشكل جيد واستقبلنا هدفا، وهذا لا أنساه ”.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

