أوسوريو يكشف سبب خروج محمود علاء أمام البنك الأهلي

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبدال محمود علاء بين الشوطين خلال مواجهة البنك الأهلي.

وأوضح المدير الفني أن محمود علاء خرج بين الشوطين بسبب حصوله على بطاقة صفراء، وفضلنا عدم المجازفة به حتى لا يتعرض للطرد، ومع نزول المثلوثي كان أكثر من رائع ولم يقم البنك بشن أي هجمة".

وقال أوسوريو :" الزمالك لعب بشكل أفضل من فريق البنك الأهلي وفي النهاية فزنا بالمباراة وحققنا الهدف المطوب،و لعبت اليوم بالفريق الأساسي من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وخلال فترة التوقف الدولي سيكون هناك فرصة لجميع اللاعبين الشباب"..

وأوضح المدير الفني للزمالك أنه يمتلك عرضا من البرازيل ولكنه مستمر مع الفريق بصورة طبيعية حتى نهاية عقده.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.