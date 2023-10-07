الأخدود يتقدم باحتجاج رسمي ضد مشاركة البليهي لاعب الهلال

تقدم نادي الأخدود باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد مشاركة النجم الدولي علي البليهي مدافع الهلال في مباراة اليوم، والتي جمعت الفريقين لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق فريق الهلال فوزًا عريًا على الأخدود بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، بلجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تقرير لها اليوم: " قدم نادي الأخدود باحتجاج رسمي ضد مشاركة اللاعب علي البليهي بسبب تراكم البطاقات ".

وذكرت تقارير أخرى أن مشاركة البليهي في مباراة اليوم نظامية ولا توجد مشاكل حول مشاركته، وأن لجنة المسابقات باتحاد الكرة سترفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الأخدود.

بدأ فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: علي البليهي - خاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني - سعود عبد الحميد

الوسط: روبين نيفير - سيرجي سافيتش - سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم فيليبي - ميشيل ديلغادو – ميتروفيتش

ونجح الهلال بالفوز في مباراة اليوم في استعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن فريق التعاون الوصيف برصيد 22 نقطة.