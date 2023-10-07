أوسوريو يوجه طلبًا للتحكيم المصري ويرفض هذا الأمر

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لم يتحدث عن التحكيم قبل ذلك ولكنه لديه اليوم الكثير ليقوله عقب مباراة البنك الأهلي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :" أنا أتحدث الإنجليزية بشكل جيد ولم أقلل من احترام أي شخص قبل ذلك، على الحكام عدم معاقبة أي فرد من الجهاز المعاون لأن الحديث يكون منه في الأساس، وإذا كانوا هم بالفعل حكام معتمدين من فيفا لابد أن يتحدثون الإنجليزية وأنا أتحدث معهم دائما بالإنجليزية وإذا تحدثت بأي شئ خارج عليهم محاسبتي".

وقال أوسوريو:" عبد الله طارق مترجم الفريق شخص جيد، ويتحدث 4 لغات وعمله ترجمه ما أقوله،و لا يجب أن يهاجمه أي شخص لأنه يؤدي دوره على أكمل وجه".

وأضاف أوسوريو:" تحدثت اليوم عن ضرورة عدم الضغط على الحكم الرابع مثلما حدث في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في الكونفدرالية".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.