السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى: عبدالسند يمامة يجمع التوكيلات لمعرفة مدى شعبيته (فيديو)

أحمد موسى ود. عبدالسند
أحمد موسى ود. عبدالسند يمامة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن المرشح الرئاسي المحتمل عن حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، جمع حتى الآن 10 آلاف توكيل، قائلا: "طيب ما الدنيا حلوة والناس بتجيب توكيل أمال في ناس بتقول مش عارف أيه".

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه على كل راغب في الترشح أن يجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة كل منها بمعدل ألف توكيل على الأقل.

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جميع الوفديين والمواطنين يحررون التوكيلات لتأييد عبدالسند يمامة بجنوب سيناء

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ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن عبد السند يمامة جمع 20 تزكية من أعضاء البرلمان ولكنه يريد معرفة مدى شعبيته على الأرض وقدرته على جمع التوكيلات، مضيفا أن موقف فريد زهران، وعبد الفتاح السيسي وحازم عمر في الأمان.


وقال: الموضوع مش كام ألف توكيل، يعني لو جمعت مليون توكيل من 6 محافظات ولا ليها لازمة، ولازم تروح 15 محافظة تقنع في كل منها 1000 واحد يعملوا توكيل لك لو عاوز تترشح لو من 14 محافظة بس يبقى صفر.

 

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