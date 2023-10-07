ندب المعمل الجنائي لفحص آثار حريث في القليوبية

أصدرت جهات التحقيق بالقليوبية قراراً بندب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق هائل شب في منزل مكون من 4 طوابق في قرية نوى بشبين القناطر في محافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، مع تشكيل لجنة؛ لحصر الخسائر والتلفيات.

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وكانت مُديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغاً بوقوع حريق هائل في منزل من 4 طوابق بقرية نوى دائرة المركز.

وبالمعاينة والفحص؛ تبين أن الحريق شب في منزل من 4 طوابق والطابق، وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، ولم تقع أي خسائر بشرية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق فأصدرت قرارها المتقدم.

وفي وقتٍ سابق، شهدت جزيرة محروس دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في شقة بالطابق الأول بسبب ماس كهربائي نتج عنه إحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بشقة بناحية جزيرة محروس / دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بعقار بالطابق الأول علوي ملك "ضياء . م . م" ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد .

وبسؤال نجل مالك الشقه "عبد الموجود . ض . م . م" 25 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .