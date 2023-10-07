طارق يحيي يهاجم "معروف" ويطالب بإذاعة محادثات “var”

وجه طارق يحيي نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة إلى حكم محمد معروف بعد الجدل التحكيمي خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي حالتي طرد وعدد من البطاقات الصفراء واعتراضات بالجملة من الجانبين.

وقال يحيى في تصريحات لقناة "الزمالك": "مباراة عصيبة بطلها محمد معروف حكم اللقاء، لا أعرف لماذا نضع أنفسنا في هذه المواقف؟ لماذا المكابرة والعناد والعنجهية، لقد نصرنا الله على العديد من الأشياء التي حدثت في الملعب".

وأضاف "قرار طرد محمد عواد خطأ، لا يوجد أي نوع من أنواع التلامس مع لاعب البنك الأهلي".

وأتم حديثه "معروف كابر وعاند رغم استدعاء تقنية الفيديو له، توجد عدم حيادية، أطالب بإذاعة المحادثات على الهواء ما بين حكم المباراة وتقنية الفيديو".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة ليجمع الأبيض 5 نقاط من من فوز وتعادلين.