الوجبات الخفيفة تقلل من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول

يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول عندما يكون هناك الكثير من المواد الدهنية في الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية ومع ذلك، أظهرت دراسة نشرت في مجلة Circulation Research أن بعض الوجبات الخفيفة قد تقلل من المخاطر بين مرضى السكري.

نحن نتحدث عن المكسرات، ولديهم مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، لذلك لا تسبب ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر في الدم، والتي يمكن أن تشكل خطرا على مرضى السكر، بصرف النظر عن التحكم في مستويات السكر في الدم، فإن الفائدة الصحية الرئيسية لتناول المكسرات لمرضى السكري هي تأثيرها على مستويات الكوليسترول.

هذه هي الطريقة التي يمكن بها للبندق أن يقلل من مستوى الكوليسترول الضار أو LDL. يحدث هذا عن طريق زيادة مستوى الكوليسترول "الجيد" أو HDL، يقلل الكوليسترول الجيد، على عكس الكوليسترول الضار، من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Circulation Research أن تناول المزيد من المكسرات يرتبط بانخفاض معدل انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الوفيات لدى مرضى السكري.