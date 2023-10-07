السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زيزو يهدي قميصه لأحد مشجعي الزمالك بعد مباراة البنك الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

قام  أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإهداء قميصه لأحد مشجعي الفريق عقب مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.
وكان المشجع طلب القميص من "زيزو" عقب نهاية اللقاء ولبى اللاعب طلب المشجع.
وحقق  فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز،  ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط

الجريدة الورقية