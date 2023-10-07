زيزو يهدي قميصه لأحد مشجعي الزمالك بعد مباراة البنك الأهلي

قام أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإهداء قميصه لأحد مشجعي الفريق عقب مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

وكان المشجع طلب القميص من "زيزو" عقب نهاية اللقاء ولبى اللاعب طلب المشجع.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط