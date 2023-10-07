السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاني زادة يكشف عن موقف "الوفد" معه في 2019

هاني زادة
هاني زادة

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن موقف تعرض له خلال 2019، وكانت جريدة الوفد لها دور كبير في الوقوف بجانبه.

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وأكد زادة في تصريحات خلال الندوة التي عقدتها جريدة "الوفد" عصر اليوم بمقر الحزب، أنه تعرض لحملة شرسة من البعض خلال 2019، بعدما تم تحويل له 400 مليون جينه على حسابه الشخصي من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك في ذلك الوقت.

وشدد على أنه أعاد الأموال مرة أخري، بالإضافة إلى دفع 30 ألف دولار من جيبه الشخصي قيمة التحويل، لكنه تفاجئ بالتشكيك من البعض، ليقوم رئيس التحرير الدكتور وجدي زين الدين بنشر مقال في الجريدة الورقية، يسانده في أزمته ويؤكد أن هذه المعلومات التي قام بترويجها البعض ليست لها أساس من الصحة، كما أن زادة أعاد الأموال لخزينة النادي مرة أخرى.

جدير بالذكر أن نجل هاني زادة يخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب العضوية، مما يجعل والده يقوم بدعمه بقوة خلال الفترة الحالية.

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