اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: نواجه معتركًا ديموقراطيًا معتمدين على رغبة المصريين وإرادتهم

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: نواجه معتركًا ديموقراطيًا معتمدين على رغبة المصريين وإرادة الوفديين".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: نواجه معتركًا ديموقراطيًا معتمدين على رغبة المصريين وإرادة الوفديين

الحزب العريق يعود لممارسة دوره في الشارع تحقيقا لطموحات المواطنين

تجهيز الغرفة المركزية لإدارية العملية الانتخابية بمقر الوفد الرئيسي ولجان المحافظات

الدقهلية.. توافد المواطنين على الشهر العقاري لتحرير التوكيلات لعبدالسند يمامة

"حماس" تطلق "طوفان الأقصى" على إسرائيل 5 آلاف صاروخ تنهال على مستعمرات "غلاف غزة"

استشهاد 196 بينهم صحفيان وإصابة ألف من رجال المقاومة أسر 50 إسرائيليا ومصرع وإصابة المئات تل أبيب ترد بعملية "السيوف الحديدية"

وتستدعي الاحتياط مصر تجري اتصالات مكثفة لاحتواء الأوضاع المتفجرة "السيسي" يطالب بوقف التصعيد و"شكري" ينادي بضبط النفس