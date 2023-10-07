جهاد جريشة: طرد عواد غير صحيح.. تدخله بدون خطأ

كشف الحكم الدولي السابق و الخبير التحكيمي جهاد جريشة رأيه في قرار الحكم محمد معروف، والتي اتخذها خلال مباراة نادي الزمالك أمام البنك الأهلي، مساء اليوم السبت، وطرد محمد عواد ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جهاد جريشة: طرد محمد عواد غير صحيح

كان محمد معروف قد أخرج بطاقة حمراء مباشرة على محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، والتي كانت بعد تدخله على كريم بامبو نجم البنك خارج منطقة الجزاء، قبل نهاية الشوط الأول.

وقال الخبير التحكيمي جهاد جريشة أن طرد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك غير صحيحًا بل وحرم البنك الأهلي من فرصة محققة، وجاء قراره بالأضرار على الفريق صاحب الفرصة.

تابع جهاد جريشة أنه لم يحدث تلامس بين محمد عواد وكريم بامبو ولم يستدعي نجم البنك الأهلي السقوط الذي حدث بسبب فقدان التوازن.

كان قرار حكم الفيديو باستدعاء محمد معروف في لقطة الطرد صحيحًا لأن اللعبة لا تستدعي احتساب خطأ وبطاقة حمراء، بالتالي قرار الحكم غير صحيحًا.

صور من لحظة طرد محمد عواد