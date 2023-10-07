4 طرق طبيعية للتغلب على عدوى الأظافر الفطرية

يعاني الملايين من الأشخاص بانتظام من عدوى الأظافر الفطرية، فيما يلي 4 طرق طبيعية لمكافحة هذه الظاهرة غير السارة.

تبدأ عدوى الأظافر الفطرية على شكل بقع صفراء أو بيضاء تحت الأظافر، وعادة ما تكون غير مؤلمة للغاية، لذلك يتجاهلها الناس، قد يتغير لون الأظافر إذا انتشرت العدوى بشكل أعمق، وعندها سيحدث الألم عدوى الأظافر الأكثر شيوعًا هي فطار الأظافر، وتنتشر هذه العدوى إلى الأظافر الأخرى، مسببة التورم والالتهاب وأعراض أخرى، إذا لم يتم علاج فطار الأظافر في الوقت المناسب، فمن الممكن أن تفقد ظفرك بالكامل.

بطبيعة الحال، من الأفضل أن يتم علاج الالتهابات الفطرية للعناية بالأظافر تحت إشراف الطبيب، ولكن هناك بعض العلاجات المنزلية التي أثبتت فعاليتها والتي يمكن استخدامها بالإضافة إلى ذلك.

لنبدأ بزيت شجرة الشاي، الذي له تأثيرات مضادة للفطريات ومطهر، وغالبًا ما يستخدم هذا الزيت لعلاج التهابات الأظافر، ويوصى بخلط زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند وتطبيقه على الظفر التالف، بعد بضع دقائق، تحتاج إلى مسح الظفر بفرشاة أسنان، وخل التفاح له تأثير جيد وله تأثير حمضي ويقتل البكتيريا الموجودة في الأظافر، وتحتاجين إلى خلط عصير التفاح والماء بنسب متساوية حتى تنقع أظافرك في هذا المحلول.

يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للفطريات ومطهرة تساعد في السيطرة على التهابات الأظافر، ضعي العصير الطازج على الأظافر التالفة، ثم اشطفيها بالماء الدافئ وأخيرًا، أظهر زيت البرتقال تأثيرًا جيدًا، حيث ساعد أكثر من مرة في التخلص من الالتهابات الفطرية، وقطرة واحدة من هذا الزيت تكفي لعلاج الظفر التالف.