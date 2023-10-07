شيكابالا يسجل هدفا قاتلا للزمالك في البنك الأهلي

نجح محمود عبدالرازق شيكابالا قائد للزمالك تسجيل هدفا قاتلا للفريق الابيض في البنك الأهلي خلال المباراة القائمة بينها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف شيكابالا قي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليمنح الزمالك أفضلية قاتلة أمام البنك الأهلي.

تمكن نادي الزمالك لاعادته لمباراة البنك الأهلي من جديد من خلال تسجيل هدف التعادل في شباك محمد أبو جبل في اللقاء الجاري الآن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري المحترفين .

سجل نادي الزمالك هدف التعادل من خلال أحمد سيد زيزو في الدقيقة 54 بصناعة مصطفي الزناري من أحداث الشوط الثاني .

بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.